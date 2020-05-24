Toplum destekli polislerden, çocuklara bayram şekeri

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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– Düzce Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sokağa çıkamayan çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Ramazan Bayramı dolayısı ile sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Düzce’de Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüğü ekipleri çocuklara şeker dağıttı. Şehir merkezinde mahalle aralarında gezerek evlerinde çıkamayan vatandaşların bayramını kutlarken, çocuklara şeker vermeyi de ihmal etmedi. Bayramın tadını bir nebze de olsun yaşamalarını sağlayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kararına uyulması yönünde de telkinlerde bulundu.

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