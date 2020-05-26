Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Valisi Zülkif Dağlı, Gölyaka ilçesi Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde yetişen ve sadece Düzce´ye özgü endemik bitki 'peygamber çiçeği' için yol yapım ve genişletme çalışmalarını durdurarak, güzergahta değişiklik yapılmasını ve çiçeğin korumaya alınmasını istedi. <br>Kente özgü olan ve Düzce Üniversitesi Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından keşfedilen, literatüre 'peygamber çiçeği' (cephalaria yaltirikii) olarak geçen bitki, Gölyaka ilçesi Güzeldere köyü yolunun 5 noktasında yetişiyor. Çiçek, her sene haziran ayında açıyor. İl Özel İdaresi tarafından Gölyaka ile Güzeldere arasındaki yolun genişletme ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Zülkif Dağlı, 'peygamber çiçeği'ne zarar vermesi ihtimaline karşı işi durdurarak, güzergahın başka bölgeye kaydırılmasını ayrıca bitkinin olduğu alanların uyarı tabelaları ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince korunmasını istedi.<br>UYARI TABELASI ASILDI<br>Vali Dağlı'nın talimatı üzerine Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bitkinin üreme noktaları üzerine 'Efteni Gölü Sulak Alan 2. Mutlak Koruma Bölgesi sonu kazı ve dolgu çalışması yapmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları asarak, çiçeği korumaya aldı. Ayrıca yine şube müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede devriye görevinde bulunarak, çiçeğe zarar verilmesini engelliyor. <br>Düzce Valisi Dağlı, "'Peygamber çiçeği' Düzce´mize özgü endemik bir bitkidir. Sadece Güzeldere yolu üzerinde yetişiyor. Kayaların üzerine yetişen bir bitki. 3040 santimetre uzunluğunda sadece haziran ayında 1 ay yetişen bir bitkimiz. Bu anlamda önemli çünkü dünyanın başka bir yerinde yok. Düzce Üniversitesi´nden bir hocamız vasıtasıyla bulunan bir çiçek" dedi. <br>Bitkiye göre yol güzergahının yeniden yapılması talimatını verdiğini belirten Vali Dağlı, "Güzeldere yolunun genişletilmesi esnasından bu çiçeğin farkına bir kez daha varmış olduk. Bu çiçeğe göre bu yolun genişletilmesi ve dizaynının yapılması için talimatımızı verdik. Düzce Üniversitesi´nden hocamızla Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yapıyorlar. Biz şu an o bölgeyi yol yapım esnasında geçtik. Diğer tarafları yapıyoruz. O bölgede çalışma bittikten sonra burayı çiçeğin durumuna göre yapacağız. Bu çiçek gerçekten önemli bir bitkimiz. Fotoğraf sanatçıları için çok önemli. Çünkü hemen altında Efteni Gölü sulak bir alan. Güzeldere Şelalesi'ne yılda 10 binlerce ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerimiz Güzeldere Şelalesi'ne giderken hem Efteni Gölü´nü seyredecekler hem de bu çiçek hakkında bilgi alabilecekleri bir platform oluşturacağız. Tüm ziyaretçilerimiz bu güzellikten haberdar olacaklar. Bu anlamda bir proje çalışmasına başladık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-26 08:30:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.