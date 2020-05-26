Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı. Horonda sosyal mesafeyi korumak için ise sopalar kullanıldı. <br>Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar zamanlarını değişik aktivitelerle geçiriyor. Düzce´de vatandaşlar bayramda evlerinden çıkamayınca streslerini horon oynayarak atmak istedi. Evlerinin bahçelerine çıkan vatandaşlar, horon oynarken sosyal mesafenin korunması için de sopaları kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-26 09:58:15<br>
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