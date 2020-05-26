Düzce polisi, sokak hayvanlarını unutmadı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinlere yem attı, köpeklere mama verdi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında halk, Ramazan Bayramı süresince evinden çıkmadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedidiye Camii önünde zaman zaman kent sakinlerinin yem bıraktığı; ancak kısıtlama nedeniyle 2 gündür aç kalan güvercinlere yem atıp, sokak köpeklerine ise mama verdi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-26 10:16:23<br>
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