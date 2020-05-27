Orman Okulu ve Z Kütüphane projesi hayata geçirildi

– Düzce Çakırlar ilk ve ortaokulu içinde bin 500 kitabın yer aldığı Z kütüphane ile Orman Okulu Projesi hataya geçti.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çakırlar İlk ve Ortaokulu atölyelerini ziyaret etti. Yiğit, merkez Çakırlar İlk ve Ortaokulu'nda, dış sponsorlar, okul aile birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla, MEB Z kütüphane şartnamesine uygun olarak hazırlanan ve içerisinde bin 500 adet kitap barındıran Z kütüphaneyi ziyaret etti.

Yine ziyaret kapsamında; 2019 yılında özel bir bankanın düzenlemiş olduğu 25 bin Türk Lirası ödüllü yarışmada birinci seçilen "Orman Okulu" projesinin Düzce Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle tamamlanmasının ardından, okuldaki uygulamasıyla ilgili bilgi aldı.

Proje kapsamında, il genelinde gönüllü öğretmenlere Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlileri tarafından dersler verilmesi için yeterli donanıma sahip bir sınıf oluşturuldu. İl merkezinde yer alan okul öncesi öğrencilerinin doğa eğitimi alması hedeflendi. Her bir sınıf için hazırlanan uygulama bahçesinde yer alan serada tohumdan fide yetiştirilip, kendi yetiştirdikleri fideleri de her bir öğrenci grubu için özel olarak hazırlanan alanlarda yetiştirilebilmesi için imkan sağlandı.

Yine proje kapsamında kuluçka aşamasındaki kümes hayvanlarının büyüme süreçlerinin takip edilebileceği alanlar oluşturuldu.

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