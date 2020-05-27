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– Düzce Belediyesi Maske üretim atölyelerinde gönüllülerinde katılımı ile maske üretimi hızlandırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce Belediyesi bünyesinde 1 milyon maske üretim hedefi koymasının ardından Maske dikim atölye sayısı 2’ye yükselmişti. Yapılan girişimler sonrasında günlük 21 bin maske sayısına ulaşan Düzce Belediyesi, üretimi hızlandırdı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 2 atölyede de üretimi devam eden maskeleri yapanları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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