Düzce Üniversitesi Uzaktan eğitim istatistiklerini yayınladı

– Düzce Üniversitesi 13 Martta başlayan Uzaktan Eğitim programları ile Senkron ve Asenkron yapılan ders sayılarını istatistiksel verilerle açıkladı. Buna göre Düzce Üniversitesi Toplamda 5 bin 792 ders programı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını sonrasında 13 Martta Üniversitelerin eğitimine ara verilmesi ve Uzaktan Eğitim sürecinin başlatılmasının ardından Düzce Üniversitesi yapılan uzaktan eğitim derslerinin verilerini paylaştı. 13 Mart ila 22 Mayıs tarihleri arasında Senkron ve Asenkron derslerde toplamda 5 bin 792 ders programı gerçekleştirdiğini açıklayan Düzce Üniversitesi, Ortalam günlük derslere katılım sayısının ise 7 bini geçtiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ‘ Katılımcı öğrenci sayısı 59 bin 958, Senkron ders süresi 96 bin 562 dakika, Eş zamanlı kullanıcı sayısı bin 320. Asenkron derslerde öğrenciler tarafından yüklenen ödev sayısı 99 bin 810. Toplam yüklenen ders materyal sayısı 45 bin 154. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin materyal indirme izleme sayıları ise 1 milyon 354 bin 825. Video izleme sayısı 247 bin 695, ders notu indirme sayısı ise 1 milyon 107 bin 130’ oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.