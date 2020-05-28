Öğretmenler LGS’ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı 20 Haziran’da ki sınav için öğretmenler kolları sıvadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler LGS’ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı 20 Haziran’da ki sınav için öğretmenler kolları sıvadı

İHA

– Düzce'de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı. Günlük 250 maske üreten öğretmenler, sınava kadar üretilen tüm maskeleri öğrencilere verecek.

Öğretmenler LGS’ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı 20 Haziran’da ki sınav için öğretmenler kolları sıvadı

– Düzce’de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı. Günlük 250 maske üreten öğretmenler, sınava kadar üretilen tüm maskeleri öğrencilere verecek.
Korona virüs ile mücadele kapsamında okullara verilen ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayına kadar kapatılmasının ardından öğretmenler öğrencileri için çeşitli şekillerde eğitimlerini devam ettiriyor. Düzce’de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde ki öğretmenler ise 20 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için kolları sıvadı. Öğretmenler, sınava girecek öğrenciler için Maske dikimine başladı. Okulda bulunan öğretmenlerin katılımı ile maske dikim atölyesi oluşturuldu. Günlük 250 maske üretimi yapan öğretmenler 20 Haziran’a kadar Düzce’de il genelinde sınava girecek öğrencilere kapılarda dağıtılacak maskeleri üretmeye başladı. Maske dikimi ile ilgili bilgiler veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hale Meral, “ Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte hep birlikte bu kararı verdik. Bu salgın sürecinde maske ihtiyacı çok fazla olacaktı. Her öğrencimize 5 maske diye başladık projeye ama şu anda 500 maskeye ulaştık. Hedefimiz daha da çok fazla yapmak. Korona virüs sürecinde öğrencilerimize lazım olacağını düşündük. Okulların 1 eylül itibari ile açılacağını duyduktan sonra da bu maskeleri LGS öğrencilerine hibe etmeye karar verdik. Sınava girecek öğrenciler öğretmenlerin hazırladığı maskeler ile sınava girecek. Okulumuzda da zaten sınav yapılacak bizde girişlerde hem öğretmenlerimize hemde LGS’ye girecek öğrencilerimize maske vereceğiz” dedi.
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Yalçın’da, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben bu projenin iğneleme kısmındayım. Gerçekten çok güzel bir proje İnşallah kullanmak zorunda kalmayız. Gönüllü olarak geliyoruz. Zor olmuyor zevkli oluyor. Burada tarih, kimya, coğrafya, ingilizce öğretmenleri var. Sonuç olarak ben düşünürsem dikişten anlayan bir insan değilim ama kendi çapımızda burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Öğretmenler okulda oluşturdukları atölyeye her gün gelerek oluşturdukları maskeleri tek tek ütüleyip paketleyerek sayı oluşturuyor. Oluşturulan paketler LGS sınavlarının yapılacağı okullarda girişlerde öğrencilere dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi
Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı
YEREL HABERLER Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı
Veli "Hızlı satış programı sayesinde tüm iş sürecinizi kolaylaştırın"
YEREL HABERLER Veli "Hızlı satış programı sayesinde tüm iş ...
Düzce Üniversitesi Uzaktan eğitim istatistiklerini yayınladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Uzaktan eğitim istatistiklerini ...
Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı
YEREL HABERLER Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine ...
Maske üretimi hızlandırıldı
YEREL HABERLER Maske üretimi hızlandırıldı
Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
YEREL HABERLER Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
Orman Okulu ve Z Kütüphane projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Orman Okulu ve Z Kütüphane projesi hayata geçirildi
Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi Bayram yemeklerini doktorlarla paylaştılar
YEREL HABERLER Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi Bayram ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
YEREL HABERLER Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı Düzce'de boş sokaklar drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz ...
Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı 
YEREL HABERLER Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı 
Tüm otobüslere genel bakım yapıldı
YEREL HABERLER Tüm otobüslere genel bakım yapıldı
UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttılar
YEREL HABERLER UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi İhtiyaç sahibi ...
Horona korona virüs ayarı Korona virüs horonu değiştirdi Çavuş: “Kapı gıcırtısına horon tepen insanlarız”
YEREL HABERLER Horona korona virüs ayarı Korona virüs horonu ...
Düzce polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Düzce polisi, sokak hayvanlarını unutmadı
Sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri polisler besledi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri polisler ...
Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar
YEREL HABERLER Sosyal mesafe için sopalarla horon oynadılar
Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği
YEREL HABERLER Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X