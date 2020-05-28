Düzce’de camiler Cuma namazına hazırlandı

– Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri uzun bir süre sonra Cuma namazı kılınacak camilerin tüm temizlik işlerini yaparak, Cuma namazına hazırladı.

Uzun bir süre sonra Cuma namazı kılınacak olması nedeni ile Düzce Belediyesi, namaz kılınacak camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzce Merkez’de bulunan 60 caminin tamamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada: “ Özlem bitiyor, camiler cemaatine kavuşuyor. Biz de aynı heyecanla cami cemaati için sahadayız. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın namaz kılacağı camilerde temizlik çalışmasına başladı. Belediyemiz koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta açılacak olan camiler ve belirlenen ibadet alanları için temizlik ve hijyen çalışması başlattı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.