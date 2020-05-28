Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

İHA

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya 11 Meslek Komitesinin başkanları da katıldı.

Düzce TSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya 11 Meslek Komitesinin başkanları da katıldı.
Dünya genelinde yaşanan pandemi dolayısıyla fiziki olarak gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı, webinar programı vasıtasıyla videokonferans olarak, çoğunluk meclis üyeleri ve komite başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda üyelerin pandemi dolayısıyla yaşadıkları finansal sorunların çözüm yolları, TOBB ile odalar koordinasyonunda Ekonomi Kalkanı tedbirlerine ek olarak alınan tedbirler ve iş dünyasının kamu kaynaklarından beklentileri sıralandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun gündem içerisinde toplantıya katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri gündeme alındı. Toplantının devamında, iş Dünyasının kamu kaynaklarından beklentilerini açıklayan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, iş dünyası temsilcileri ve TOBB ile yapılan istişareler sonucunda oluşan talep listesini meclis üyelerine aktardı. Toplantıda ayrıca Nisan ayı mizanları görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin beklenti ve taleplerinin de gündeme geldiği meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay ve şeker başkandan
YEREL HABERLER Çay ve şeker başkandan
Düzce Belediyesi yabani ot temizliğine başladı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yabani ot temizliğine başladı
Türkiye'de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma namazına hazırlandı
YEREL HABERLER Türkiye'de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma ...
10 bin 421 aileye biner lira destek verildi
YEREL HABERLER 10 bin 421 aileye biner lira destek verildi
Düzce’de camiler Cuma namazına hazırlandı
YEREL HABERLER Düzce’de camiler Cuma namazına hazırlandı
Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü Vatandaşlar köpüren dereyi görünce endişelendi
YEREL HABERLER Şehrin merkezinden geçen dere köpürdü Vatandaşlar ...
Öğretmenler LGS’ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı 20 Haziran’da ki sınav için öğretmenler kolları sıvadı
YEREL HABERLER Öğretmenler LGS’ye girecek öğrenciler için maske ...
Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Boğaziçi’nde camiler dezenfekte edildi
Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı
YEREL HABERLER Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı
Veli "Hızlı satış programı sayesinde tüm iş sürecinizi kolaylaştırın"
YEREL HABERLER Veli "Hızlı satış programı sayesinde tüm iş ...
Düzce Üniversitesi Uzaktan eğitim istatistiklerini yayınladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Uzaktan eğitim istatistiklerini ...
Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı
YEREL HABERLER Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine ...
Maske üretimi hızlandırıldı
YEREL HABERLER Maske üretimi hızlandırıldı
Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
YEREL HABERLER Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı
Orman Okulu ve Z Kütüphane projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Orman Okulu ve Z Kütüphane projesi hayata geçirildi
Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi Bayram yemeklerini doktorlarla paylaştılar
YEREL HABERLER Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi Bayram ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına zarar veriyor
YEREL HABERLER Ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarına ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
YEREL HABERLER Vali Dağlı hem teşekkür etti hem uyardı
Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı Düzce'de boş sokaklar drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz ...
Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı 
YEREL HABERLER Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı 
Tüm otobüslere genel bakım yapıldı
YEREL HABERLER Tüm otobüslere genel bakım yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X