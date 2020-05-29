Sancaktepe’den Düzce’ye dezenfektan desteği

– Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne LGS sınavlarına kullanılmak üzere 1 ton dezenfektan desteği verdi.

20 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde okulların ve sınıfların girişlerinde dezenfekten kutuları koyulacak. Bu kapsamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okullarda kullanılmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde üretimi devam eden dezenfektanlardan istedi. Okul yönetimi Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebini geri çevirmeyerek 1 ton dezenfektan üretip Düzce’den gelen yetkililere teslim etti. Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nden alınan dezenfektanlar Düzce’de il genelinde LGS sınavının yapılacağı okullara dağıtılacak.

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