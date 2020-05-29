Başkan Yanmaz seccade dağıttı

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk Cuma namazı, tüm Türkiye'de belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın haline gelen Covid 19 nedeni ile uzun süredir kapalı kalan Merkez camide uzun bir aradan sonra ilk Cuma Namazı bugün kılındı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ilk Cuma’nın kılınacağı camilerde eşi Nursen Yanmaz, Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar İnan ile birlikte vatandaşlara seccade dağıttı. Akçakoca’nın simgesi olan Dünyadaki iki camiden biri olan sekizgen cami ilk Cuma nedeni ile vatandaşlar akın etti. Belediye başkanı Okan Yanmaz ise ilk Cuma’yı vatandaşlarla birlikte merkez caminde kıldı.Yeniden İbadete açılan camide sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülürken, cemaatin maske taktığı görüldü.

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