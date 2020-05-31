Zabıta ekipleri sosyal mesafe denetimine çıktı

– Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri her hafta kurulan pazaryerlerinde sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor. Ekipler ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtımı yapıyor.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri Pazar yerlerinde bir yandan denetim yaparken, bir yandan da pazaryerlerine gelen maskesiz vatandaşlara maske dağıtımı sürdürüyor. Zabıta ekipleri pazarcı esnafına ve vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen gibi konularda uyarılarda da bulunmayı ihmal etmiyor.

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