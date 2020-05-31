Çocukluğunda Atatürk´e ayran ikram eden Fatma nine öldü

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)GAZİ Mustafa Kemal Atatürk´e, 18 Temmuz 1934 yılındaki Düzce ziyareti sırasında ayran ikram eden Fatma Öztürk, 99 yaşında hayatını kaybetti. <br>Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 18 Temmuz 1934 yılında Düzce´nin Gümüşova mevkiinde bir çeşme başında oturdu ve dinlenmek istedi. Bu sırada köylüler etrafını sararak Atatürk´e büyük ilgi gösterdi. Atatürk, köye `Selamlar´ adını verdi. Bu sırada köylüler arasındaki 13 yaşındaki Fatma Öztürk, Atatürk´e ayran ikram etti. Adını Atatürk´ten alan Selamlar köyünde her yıl 18 Temmuz tarihinde kutlamalar yapılırken, Atatürk´e ayran ikram eden Fatma Öztürk onur konuğu olarak davet edildi. <br>Fatma Öztürk geçen günlerde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fatma Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Öztürk´ün cenazesi Düzce şehir mezarlığında toprağa verildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-31 16:10:34<br>

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