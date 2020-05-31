Yığılca´ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı 

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı. <br>Düzce İl Hıfzıssıhha meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan tarihinde Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırılmasına karar verdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi´nin bugün aldığı kararla Yığılca ilçesine giriş-çıkışların sınırlandırılması kararının 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı. Ayrıca ilçede 1 Haziran tarihinden itibaren pazar yerinin faaliyete açılmasına karar verildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-31 19:07:18<br>

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