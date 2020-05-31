Yığılca´ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı 

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı. <br>Düzce İl Hıfzıssıhha meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan tarihinde Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırılmasına karar verdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi´nin bugün aldığı kararla Yığılca ilçesine giriş-çıkışların sınırlandırılması kararının 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı. Ayrıca ilçede 1 Haziran tarihinden itibaren pazar yerinin faaliyete açılmasına karar verildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-31 19:07:18<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.