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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada yaralandı

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Tokmak yönetimindeki 81 BT 232 plakalı motosikletle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Burak Tokmak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, aracından inerek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk...

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kazada yaralandı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Tokmak yönetimindeki 81 BT 232 plakalı motosikletle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Burak Tokmak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, aracından inerek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Burak Tokmak, tedaviye alındı.<br>İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, kazayı inceleyen trafik ekiplerine motosiklet sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaza yaptığını aktardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-01 15:15:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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