Kuyuya düşen yavru tilki kurtarıldı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, bir evin arkasında bulunan eski su kuyusuna düşen tilki yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.<br>Düzce Beyciler Mahallesi´nde bir evin arkasındaki eski su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü´ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek yavru tilkiyi çıkardı. Tilki daha sonra ormanlık alanda doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-02 15:14:54<br>

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