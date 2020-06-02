Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına gelir desteği ödemesi yaptı

Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla kapasitenin altında yolcu taşımacılığı yapan, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Düzce Beçi ve Uğur Kooperatiflerine Düzce Belediyesi, meclis kararıyla araç başına bin lira toplam 40 bin lira ödeme yaptı. Düzce Belediyesince toplu taşıma kooperatiflerine toplamda 120 bin lira ödeme yapılacak.

Düzce Belediyesi, 4 Mayıs 2020 tarihinde toplanan Belediye Meclisi kararı ile yeni korana virüs (Covid19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 16 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı kanun 1’nci maddesinin f bendinde Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere gelir desteği” ödemesinin yapılmasına karar verdi.

Üniversite ve Muncurlu köy grubunda toplu taşıma hizmeti vermekte olan Beçi ve Uğur Kooperatiflerine ilgi sayılı kanun gereği belediyemizden araç başına 3 ay 1.000.00 TL gelir desteğinde bulunulması hakkında meclisimizce alınan karara istinaden 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait belediye sınırları içerisinde hizmet veren Beçi ve Uğur Kooperatiflerine araç başına 3 ay süre ile bin TL gelir desteğinde bulunulması talebi, mecliste kabul edildi. Bu kapsamda 1 Nisan 2020 tarihinde Nisan ayı hak edişi olarak 40 adet araca, araç başı bin TL olmak üzere 40 bin TL ödeme yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Dünyanın ve ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde Düzce Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, toplu taşıma yapan kooperatiflerimizi de yalnız bırakmayarak ekonomik anlamda destek oluyoruz” dedi.

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