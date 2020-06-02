Belediyesine ait sosyal tesisler hizmete açıldı

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibari ile Düzce Belediyesine ait tüm sosyal tesisler hizmete açıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ki tüm mesire ve tabiat alanları kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinde bu alanların ve lokanta, kafe gibi yerlerin açılacağını duyurmasının ardından Düzce Belediyesi, tabiat alanları ve belediyeye ait tesisler de gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak hizmete açtı.

Düzce Belediyesine ait sosyal tesislerin kalitesini arttırmak ve Düzce’yi önce ulusal çapta daha sonra da uluslararası turizm sektöründe parlayan bir yıldız haline getirmek hedefiyle kurulan Düzce BELTUR A.Ş’nin bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisi, Melen Su Park, 15 Temmuz Parkı, Aydınpınar ve Samandere Şelaleri ile Kusursuz Kafe işletmeleri hizmete açıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığı yerler ziyaretçilerini bekliyor.

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