Çocuklara özel maskeler okul müdüründen

– Düzce Şükran Öney Anaokulu Müdiresi Emine Taşlı minik öğrencilere çizgi film kahramanlı maske hediye etti.

Düzce Şükran Öney Anaokulu Müdiresi Emine Taşlı 185 adet anaokulu öğrencilerine özel maske takmayı zevkli hale getirebilmek için çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden oluşan yıkanabilir maske hediye etti. Maskelerin bir kısmını evlerine giderek ulaştıran Emine Taşlı bir kısmını da çocukların izin günü olması nedeniyle okulu özledikleri düşünülerek sosyal mesafe çerçevesinde okulda teslimini sağladı. Pandemi sürecini değerlendiren Emine Taşlı, “Çocuklarımızın bu süreci en hasarsız şekilde atlatmaları için okul veli işbirliğini çok daha sıkı tutarak 12 haftadır hiç ara vermeden uzaktan eğitim çalışmalarımızı, görüntülü grup görüşmelerimizi ve en önemlisi EBA ile eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu arada Düzce il Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Öğretmenim Yanı Başımda’ projesi kapsamında çalışmalarımız detaylı bir şekilde durmaksızın ilerliyor. Onları çok özlediğimizi ailelerimiz ile ortak emanetimiz olan çocuklarımızla gönül birlikteliğimizi hissettirmek istedik. Sağlıklı günlerde maskelerini çıkarmaları umuduyla maskelerimizi izin günlerinde teslim ettik” ifadelerinde bulundu.

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