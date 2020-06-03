Öldürülüp, bacakları kesilen kediyle ilgili soruşturma

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, vatandaşlar tarafından beslenen sokak kedisi, öldürüldükten sonra bacakları kesilmiş halde bulundu. Kediye otopsi yapılacağı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.<br>Düzce Azmimilli Mahallesi´nde iş yeri bulunan Burhan Arslan, mahalle sakinleri tarafından beslenen sokak kedisini ölmüş halde buldu. 4 bacağının kesildiğini fark ettiği kediyi cep telefonuyla görüntüledi. Arslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler üzerine Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, kedinin bulunduğu sokağı gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.<br>Yapılan nekropside ise kedinin önce öldürüldüğü ardından da bacaklarının kesildiği ortaya çıktı.<br>Burhan Arslan kedinin nasıl öldürüldüğünü kimsenin görmediğini belirterek, "Bacakları kesilmiş. İşin ilginç tarafı sanki suya sokulmuş gibi tüyleri yolunmuştu. Esnaf arkadaşları çağırdım gören olup olmadığını sordum. Kimse görmemiş. Hayvan önce öldürülmüş sonrasında da işkence edilmiş. Veteriner raporu öyle geldi. Milli parklardan geldiler hem kamera görüntülerini istediler hem ifademizi aldılar. Daha sonra emniyet yetkilileri geldi. İnşallah bulunur. Ama burasını çok net gören bir kamera açısı yok. Bir iki sokağı gören kamera var. Benim iş yerimin iç kamerasının gördüğü bir nokta var. Bulunmasını istiyoruz. Bunu insanlıkla hiçbir şeyle bağdaştıramıyoruz. Emniyetin titiz çalışması sonrasında bulunacaktır diye düşünüyoruz" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-03 16:00:37<br>

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