Düzce’de 2019 yılında toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi

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– Düzce’de 2019 yılında ölümlü veya yaralanmalı toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de 2019 yılında meydana gelen bin 2 adet trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybederken bin 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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