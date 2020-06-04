Tarımsal atıklar geri kazanılacak

– Düzce Üniversitesinin girişimleri ile tarımsal atıklardan katma değeri yüksek “Odun Sirkesi” üretimi konusunda iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Düzce Üniversitesi, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Düzce’de Kurulu GPTECH firması arasında, tarımsal atıklardan katma değeri yüksek “Odun Sirkesi” üretimi konusunda iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma sürecinde iş birliği sözleşmesi imzaladığı firma, kentte toplam yatırım bedeli 20 milyon Euro olan ve 5 Milyon Euro'luk kısmı tamamlanan üretim alanında, hali hazırda tarımsal atıklardan odun kömürü de dahil olmak üzere çeşitli ürünler üretmekte. İmzalanan sözleşme ile biyokütleden elde edilecek odun sirkesinin, tarımsal üretimde organik gübre olarak kullanımına yönelik iş birliği yapılması planlanıyor. Odunun kömüre dönüştürülmesi için uygulanan proliz işlemi sırasında ortaya çıkan bir ürün olan odun sirkesi, tarım ve hayvancılıkta oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Ülkemizde büyük çaplı ve lisanslı üreticisi olmayan odun sirkesi, ülkemizin tamamen dışa bağımlı olduğu bir üründür. İmzalanan sözleşme ile fabrikanın üretim alanında Düzce Üniversitesi’nin ArGe desteği, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tarımsal alan desteğiyle önce pilot ölçekli, sonra da tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapılacak.

Planlanan tesisin tamamlanması durumunda, Düzce Üniversitesi desteğiyle dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisi Düzce'de kurulmuş olacak.

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