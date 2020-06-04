Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından üretilen maskeler Bahçeşehir bölgesinde oturan vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Düzce Belediyesi, BELMEK atölyelerinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Oluşturulan ekipler Bahçeşehir bölgesinde ki konutlarda kapıları tek tek çalarak özel oluşturulan ve bir pakette 5 adet olan maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.