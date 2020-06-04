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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme süreci denetimleri başladı

İHA

Normalleşme süreci denetimleri başladı

– Düzce'de 1 Hazirandan itibaren başlayan normalleşme süreci ile ilgili olarak denetimler başlatıldı. Ekipler market, çay ocağı ve lokantalarda normalleşme sürecini inceliyor.
Korona virüs salgını sonrasında bir çok tedbirler gereği kapatılan işyerleri normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran’dan itibaren tekrar faaliyetlerine başladı. Düzce’de de normalleşme süreci kapsamında denetimler başlatıldı. Ekipler, Normalleşme süreci ile ilgili olarak aradan sonra açılan lokantalar, marketler, spor salonları gibi noktaları denetliyor. Esnaflara alınacak tedbirler konusunda da bilgilendirmeler de bulunuluyor.

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