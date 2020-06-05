TEM’de tır ile kamyon çarpıştı yol boya oldu Kazada tır içinde bulunan 6 kişi yaralandı

– TEM Otoyolu Düzce kesiminde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyonda bulunan boyalar yola aktı. Kazada tır içinde bulunan 4’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevki’inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet S.’nin kullandığı 21 AAJ 955 plakalı tır TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü mevki’inde aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Ç.’nin kullandığı 61 K 6296 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tır içinde bulunan Sürücü Ahmet S., Sevket T., Meral T. (29), Hamza T. (6), Mehmet Ali T. (10) ve Ecrin T. (9) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce’de hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan boya bidonlarının patlaması sonucunda kamyondan yola boya aktı. Kara yolları ekipleri yoldan hem kaza parçalarını hem boyayı temizlemek için büyük çaba sarf etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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