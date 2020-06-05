Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı

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Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı. Yüzlerce kişi stadyumda çim sahanın üzerinde saf tutarken, bazı kişiler tribünlerde namaz kıldı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süreden sonra cuma namazlarının kılınması için onay verilmiş binlerce vatandaş camilerde namazını kılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı. Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken, bazı vatandaşlar tribünlerde namaz kıldı.

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