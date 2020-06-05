UNESCO envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor 2015 yılında tarihi kalede başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UNESCO envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor 2015 yılında tarihi kalede başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı

İHA

UNESCO envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor 2015 yılında tarihi kalede başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı

Akaçkoca'da UNESCO'nun envarterinde yer alan ve 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılan Tarihi Ceneviz Kalesi onarım çalışmaları tamamlandı. Kale 1 ay içerisinde ziyaretçilerine açılacak.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun envarterinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı alana giden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, tarihi Ceneviz Kalesinde incelemelerde bulundu. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve 1 ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dr. Zülkif Dağlı, "2015 yılında Ceneviz Kalemizde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle tamamlandığını görüyoruz. İlgili kurum müdürleriyle görüşmelerimizi yaptık ve 1 ay sonra Ceneviz Kalemizin açılışını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Akçakoca ilçemiz 1950 yıllarında turizmin ilk başlatılan kenti olduğunu biliyoruz. Korona virüs salgınından dolayı çalışmalar durmuştu. Ancak şimdi salgının hafiflemesi ve tedbiri elden bırakmadan hizmet etme çalışmaları hızlandırıldı. Ceneviz Kalemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden çıkarttı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden çıkarttı
Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı
YEREL HABERLER Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı'nda kılındı
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
YEREL HABERLER Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini ...
Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş
YEREL HABERLER Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş
Sokakta bulduğu At’ı evine getirdi Çocuk doktoru hastane bahçesinde bulduğu At’ın sahibini arıyor Uzm. Dr. Öztürk: ‘Atı orada bırakmaya gönlüm el vermedi’
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu At’ı evine getirdi Çocuk doktoru ...
TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı
TEM’de tır ile kamyon çarpıştı yol boya oldu Kazada tır içinde bulunan 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TEM’de tır ile kamyon çarpıştı yol boya oldu Kazada ...
Normalleşme süreci denetimleri başladı
YEREL HABERLER Normalleşme süreci denetimleri başladı
Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı
İşe alınacaklar kura ile belirlendi
YEREL HABERLER İşe alınacaklar kura ile belirlendi
Pro. Dr. Karademir, çocuklar da kalp hastalığını anlattı
YEREL HABERLER Pro. Dr. Karademir, çocuklar da kalp hastalığını ...
Tarımsal atıklar geri kazanılacak
YEREL HABERLER Tarımsal atıklar geri kazanılacak
Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu
Ahırda kenevir yetiştirdiği dronla belirlendi
YEREL HABERLER Ahırda kenevir yetiştirdiği dronla belirlendi
Aç kalan tilkiyi dede oğul elleriyle besledi Dedesinin verdiği ekmekleri minik torunu tilkiye verdi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi dede oğul elleriyle ...
Gençlik ve Spor Müdürü sporcuların ödülleri evine götürdü
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürü sporcuların ödülleri evine ...
Düzce Belediyesi halka daha seri ve ucuz beton veriyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi halka daha seri ve ucuz beton ...
DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana ...
Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı Kayalıkların arasına giren itfaiye erinin çıkarttığı kirpi doğaya salındı
YEREL HABERLER Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi ...
Milli bilardocu dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli bilardocu dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Milli bilardocu Savaş Bulut, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli bilardocu Savaş Bulut, Dünya Şampiyonası'na ...
Düzce’de 2019 yılında toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Düzce’de 2019 yılında toplam bin 2 adet trafik kazası ...
Öldürülüp, bacakları kesilen kediyle ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Öldürülüp, bacakları kesilen kediyle ilgili ...
Çocuklara özel maskeler okul müdüründen
YEREL HABERLER Çocuklara özel maskeler okul müdüründen

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X