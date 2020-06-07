Düzce'de 2 kilo esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, jandarma operasyonunda 2 kilo esrar, 70 kök kenevir ile 3 tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce merkeze bağlı Otluoğlu köyünde F.G. ve M.G.'nin evlerinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdikleri ve pazarladıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda; 70 kök kenevir, 2 kilo esrar, 150 gram kenevir tohumu ile 3 adet tabanca ele geçirildi. F.G. ve M.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-07 11:15:40<br>

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