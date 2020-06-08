Düzce’de 1 köyde kısıtlama kararı alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de 1 köyde kısıtlama kararı alındı

İHA

– Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlama kararı alındı.

Düzce’de 1 köyde kısıtlama kararı alındı

– Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlama kararı alındı.
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda Düzce’de son günlerde artan vaka sayıları konuşuldu. Alınan kararlar kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyüne giriş çıkışların 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren 14 gün süre ile kontrollü olarak sağlanması ile köyde ikamet eden kişilerin 14 gün süreyle evde izole olarak kalmalarının sağlanması kararları alındı.
Alınan kararlar çerçevesinde, yaylalarda ikamet eden vatandaşların temel gıda ve temizlik maddeleri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ticaret faaliyeti yürüten esnafların yaylalara günlük gidiş gelişlerine izin verildi. Ayrıca, özel güvenlik eğitimleri, motorlu taşıt sürücüleri kursu, SRC kursları, iş makinesi operatörlüğü kursu, gemi adamı yetiştirme kursu, pilot yetiştirme kursu ve özel çeşitli kurslar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Özel Kurslar konulu yazısında belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerde bulunabilecek.

Site yönetimleri takip edecek
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı bir diğer karar ise, Düzce’de bulunan toplu yaşam alanlarında ve sitelerde havuzlar açılacak. Oyun ve park alanları sadece Çarşamba ve Cuma günleri açılacak. Basketbol, voleybol, futbol, tenis kortu ve halı saha gibi spor alanları kapalı kalacak. Sokağa çıkma yasağı olan grupların site içinde dolaşmaları site yönetimlerince engellenecek ve belirtilen hususlarda site yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak takip edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı "Akraba ziyaretlerine ara verelim"
YEREL HABERLER Vali Dağlı "Akraba ziyaretlerine ara verelim"
Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı;4 yaralı Yaralı kız acı çekerken kedisinden ayrılmadı
YEREL HABERLER Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı;4 ...
Tekerleği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekerleği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Havalar ısındı doğal yaşam canlandı Doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi
YEREL HABERLER Havalar ısındı doğal yaşam canlandı Doğal yaşam ...
(Özel) Atık malzemelerden CNC makinesi yaptı CNC makinesi ile okullara dekor üretiyor Bozulan fotokopi makinesinden CNC makinesi yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Atık malzemelerden CNC makinesi yaptı CNC ...
Kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
Aspiratöre giren ebabili, itfaiyeciler kurtardı 
YEREL HABERLER Aspiratöre giren ebabili, itfaiyeciler kurtardı 
Düzce'de 2 kilo esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Düzce'de 2 kilo esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar kıyılıyor Gelin ve damat: "Evliliğimiz korona virüse denk geldi. Maskeli bir anı oldu bizim için”
YEREL HABERLER Nikah dairelerinde korona virüs önlemli nikahlar ...
Korona virüs sürecinde "Önce Vatan" dediler üretime devam ettiler Kolonya fabrikası önceliği Türkiye’ye verdi, yurt dışından gelen talepleri durdurdu Günlük 150 bin şişe kolonya üretimi yapılıyor Cumhurbaşkanlığına 650 bin şişe gönderilecek
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde "Önce Vatan" dediler üretime ...
Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"
YEREL HABERLER Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira ...
KOSGEB’in Pandemi sürecindeki destekleri konuşuldu
YEREL HABERLER KOSGEB’in Pandemi sürecindeki destekleri konuşuldu
Taşıyıcı esnafından Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür
YEREL HABERLER Taşıyıcı esnafından Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine ...
Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor
Düzce Belediyesi ekipleri yama çalışmalarını sürdüyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekipleri yama çalışmalarını sürdüyor
Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı
YEREL HABERLER Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı
Uyuşturucu tacirlerine köpekli aramada suçüstü
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine köpekli aramada suçüstü
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı Medikal ürünler kül oldu
YEREL HABERLER Medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı Medikal ...
Medikal ürün satılan iş yeri yandı
YEREL HABERLER Medikal ürün satılan iş yeri yandı
Veli "E-tahsilat sistemi ile hızlı ve güvenli tahsilat yapabilirsiniz"
YEREL HABERLER Veli "E-tahsilat sistemi ile hızlı ve güvenli ...
Asker adaylarına korona virüs testleri yapıldı Testleri negatif çıkan asker adayları kışlalara gönderildi
YEREL HABERLER Asker adaylarına korona virüs testleri ...
Uğur okulları rehberlik eğitimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Uğur okulları rehberlik eğitimlerini sıklaştırdı
Tarihi caminin lojmanları restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi caminin lojmanları restore ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X