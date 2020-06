Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele uyarısı

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan Beyaz Kelebeği’nin dışbudak ile dutta görüldüğünü belirterek fındık üreticilerini uyardı. Öztemiz “Fındıkta özellikle uç dallardaki yaprakları kontrol edelim” dedi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı mücadele zamanının geldiğini ve kritik bu günlerde, sürekli fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle vurguladı.

Amerikan Beyaz kelebeğinin ilk çıkış zamanını belirlemek için kurdukları ışık tuzaklarında Amerikan beyaz kelebeğini tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Öztemiz, çiftçilere bu hafta uygulama yapmalarını gerektiği konusu hatırlatmalarda bulundu.

Normal şartlarda kelebek çıkışlarının Mayıs ayının ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü söyleyen Öztemiz, bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak havaların yağışlı geçmesi sebebi ile kelebek çıkışlarının bir hafta geciktiğini ve kelebek uçuşlarının başladığını ifade etti. Amerikan beyaz kelebeğini fındıktan önce dişbudak ve dutlarda gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Öztemiz, bu zararlının her an fındık bahçelerine geçerek, yumurta bırakacağını ve tırtılların görüleceğinin altını çizdi.



“Fındıkta özellikle uç dallardaki yaprakları kontrol edelim”

Amerikan beyaz kelebeğinin %7080 nem ve 2225 ºC arasındaki sıcaklıklarda daha iyi geliştiğini söyleyen Öztemiz, fındık bahçelerinde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yaprakların kontrol edilmesi gerektiğini, şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtaların 13 günde açılacağını dile getirdi.



“Haziranın ikinci ve üçüncü haftası tırtıl kolonilerine dikkat”

Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır” uyarısında bulunan Prof. Dr. Öztemiz, Amerikan Beyaz Kelebeğinin döl sayısının bölgenin sıcaklığına ve gün uzunluğuna göre değişebileceğini söyledi. Zararlının Düzce’de iki döl verdiğini, normal şartlarda ikinci döle ait kelebek çıkışlarının Temmuzun ikinci yarısında görülebileceğini ifade eden Öztemiz, bu dönemde de aynı şekilde birinci dölde olduğu gibi zararlının yumurta ve tırtıl kolonilerinin popülasyonu dikkate alınarak mücadeleye karar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



“Entegre mücadele uygulayalım”

Zararlılarla mücadelede; kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanması gerektiğini vurgulayan Öztemiz, “Çevreye en az zararı olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini bir arada kullanılarak Entegre Mücadele uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fındık bahçelerinde yumurta paketlerinin bulunduğu yapraklar toplanıp imha edilerek zararlı yoğunluğunun azaltılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Öztemiz, “Haziran ve Ağustos aylarında zararlı ile bulaşık ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümeleri de bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Temmuz başı ve Ağustos sonlarından itibaren zararlı ile bulaşık ağaçlara oluklu karton şeritler (tuzak bant), saman ve otlardan yapılmış olan kuşaklar (5060cm uzunluğunda ve 10 cm eninde) ağaçların gövdelerinde bir veya iki yere iple bağlanmalıdır. Bu kuşaklar pupa olmak için toplanan larvalarla beraber imha edilmelidir. Bu uygulamaların her biri zararlının popülasyonunu azaltmak için önemlidir” dedi.



“Biyolojik mücadelede faydalı böcekleri koruyalım”

Amerikan beyaz kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğunu ifade eden Öğretim Üyesi, doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması, gerekirse faydalı böcek üretimi yapılarak bahçelere salınımın yapılmasını da tavsiye etti.

Doğal dengenin bozulmaması için özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla (Bacillus thuringiensis) mücadele yapılması gerektiğini söyleyen Öztemiz, doğal dengenin bozulmaması için bunun gerekli olduğunu ifade etti.

Yoğun bulaşmalarda faydalı böceklere, daha az zehirli, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen tarım ilaçları tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öztemiz, bitki koruma ürünlerinin teknik talimatında önerilen doz ve zamanında kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.



“Kimyasal mücadeleyi ne zaman uygulayalım?”

İlaçlı mücadelenin, Haziran ve Ağustos aylarında, larvalar 2. ve 3. gelişme döneminde olduğunda veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanmasını isteyen Öztemiz, her döle karşı ilaçlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle arıcılığın yapıldığı alanlarda, ilaçlama yaparken arıların zarar görmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Öztemiz, zararlıyla beslenen çok sayıda doğal düşmanlar olduğunu, faydalı böceklere, kuşlara, doğal dengeye, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerektiğini, doğal dengeyi bozucu zehirli kimyasal ilaçların kullanılmasını uygun bulmadıklarını ifade etti.

Açıkladığı tüm uygulamaların, zararlının popülasyonunu azaltmak için önemli olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, “Özellikle yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır. Toplu mücadele yapılmalıdır. Mücadeleyi uygulayacak üreticilerimiz bu konuda bilgilendirilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

