DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.<br>Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´de DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği, daha sonra kaçarak Düzce´ye yerleştikleri öne sürülen 22 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonrası 7 kişinin bağlantıları belirlendi. Operasyonda örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan yabancı uyruklu A.H., A.H., S.M., N.N., N.A., S.A. ve A.A. gözaltına alındı.<br>Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin görme engelli, 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-09 12:51:20<br>
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