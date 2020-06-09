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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’deki göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

İHA

– Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" uygulaması kapsamında Düzce'de göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Düzce’deki göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

– Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” uygulaması kapsamında Düzce’de göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı.
2020 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Düzce sınırları dahilinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki baraj gölü, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 40 bin yavru sazan balığı Düzce merkez ve Kaynaşlı ilçesinde bulunan 4 adet göl ve gölete bırakıldı.

Düzce’de göletlere 12 yılda 405 bin sazan bırakıldı
Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmekte. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılanırken Düzce’nin su kaynaklarına 20082020 yılları arasında 405 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, balıklandırma çalışmalarının her yıl devam edeceğini belirterek “Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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