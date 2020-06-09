Başkan Özlü, CHP’li Tanal’ı makamında ağırladı

– Cumhuriyet Halk partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, beraberinde Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, CHP İl Başkanı Haluk Kadri Demir, Merkez İlçe Başkanı Can Koyuncu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedef Uçgün ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ ye Ziyarette bulundu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Özlü, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Samimi bir ortamda da geçen ziyarette Tanal, Başkan Özlü’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Tanal, Özlü’yü başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik etti. Başkan Özlü, Düzce için yapılan çalışmalar, projelendirilen faaliyetler ve Belediyenin korona virüs ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları kısaca anlattı. Ziyaretlerinden dolayı Tanal’a teşekkür eden Başkan Özlü,” Sayın Milletvekili Mahmut Tanal’ı belediyede ağırlamaktan mutluyuz. Kendisiyle birlikte Sayın Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, CHP İl Başkanı Haluk Kadri Demir ve Merkez İlçe Başkanı Can Koyuncu ve partililere nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha Sonra Özlü Tanal’a hediye takdiminde bulundu.

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