'Fırtına' tepki verdi, ayakkabıya saklanan uyuşturucu bulundu

<br>Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ayakkabısının tabanının içine uyuşturucu koyan F.K. narkotik köpeği 'Fırtına'nın tepki vermesi sonucu yakalanıp gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 yolunda yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Araçta bulunan kişilerin üzerinde narkotik köpeği Fırtına ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine F.K.'nın ayakkabısı çıkarıldı. F.K.'nin ayakkabısının tabanının içine sakladığı 25 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma, F.K.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-09 19:05:32<br>
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