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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

İHA

– Düzce D100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç küle döndü.

Işıklı kavşakta duran otomobil bir anda yandı

– Düzce D100 Karayolu Çerkez Taşköprü kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç küle döndü.
Olay akşam saatlerinde Düzce’de Çerkez Taşköprü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aykut S. idaresindeki 81 ABA 825 plakalı otomobil Çerkez Taşköprü kavşağında ışıkta durdu. Işıkta bekleyen otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etti. Bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ise yangın nedeni ile trafiğe kapalı yolu tek şeritten açtı. Soğutma çalışmalarının ardından araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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