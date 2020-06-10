Başkan Taşlı, bölgede teşekkür ziyaretlerine başladı

– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Birliği Başkanı Ertan Taşlı, korona virüs salgını ile mücadele ve esnaflara destek çalışmaları kapsamında var gücü ile çalışan bölge odalarına teşekkür ziyaretlerine başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile iş yerlerini kapatan vatandaşlar için destek kredi paketleri açıklanmıştı. Bu paketleri Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri bayrama kadar hesaplara yatırabilmek için var güçleri ile çalışmış ve bölgede binlerce aileye milyonlarca lira para hesaplara aktarılmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile maddi olarak zorluk yaşamaması için çalışan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerine 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı teşekkür ziyaretlerine başladı. Taşlı ilk olarak Bolu’ya bağlı Göynük ilçesinde esnafların sorunlarını hızlıca çözen Göynük Kooperatifini ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan başkan Taşlı: “ Halkbank Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç ile Beraber Göynük Kooperatifimizi ve Halkbank Göynük Şubesini ziyaret ederek Kooperatifimizin ve Esnafımızın taleplerini dinledik.Başarılı bir şekilde Covid 19 döneminde bölge Esnafımıza hızlı bir şekilde hizmet verildiğini müşahede ettim,Tüm başvurular sonuçlanarak Esnafımızın hesaplarına aktarılmış durumda bu başarılı çalışmalarından dolayı Kooperatif Başkanı Ferhat Aksoy ve Halkbank Göynük Şube Müdürü Dursun Ali Mollaoğlu’nu tebrik ediyor. Bölgemize verdiği destekleri için Bölge Koordinatörümüz Okan Saraç’a teşekkür ederim” dedi.

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