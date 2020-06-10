Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler

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– Eğitim BirSen Düzce Şubesi, korona virüs salgını sonrasında ara verdiği haftalık yönetim kurulu toplantısını sosyal mesafeli olarak gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok kuruluş gibi Eğitim BirSen Düzce Şubesi de toplantılarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Eğitim BirSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi başkanlığında Düzce MemurSen İl Başkanlığı toplantı salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında öğretmenlerin son çalışmaları ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

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