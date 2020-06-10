Kasapoğlu yıkım çalışmalarını yerinde inceledi Avni Akyol parkındaki son binada söküm çalışmaları başladı

– Düzce Belediyesi Avni Akyol ve İnönü parklarında gerçekleştireceği millet bahçesi projesi kapsamında bölgede bulunan son binanın söküm çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çalışmaları bizzat yerinde takip etti.

Geçtiğimiz yıl Avni Akyol ve İnönü parklarında belediyeye ait olan binalarda yıkım çalışması gerçekleştiren Düzce Belediyesi, iki parkın da birleştirilerek Millet bahçesi olması için proje hazırlamasını yapmıştı. Fakat proje kapsamında Anıtpark ile Avni Akyol parkı arasında kalan bir bina projeye engel oluyordu. Yapılan görüşmelerin ardından o binada da söküm çalışmaları başlatıldı. Dünyaca ünlü bir markanın lokantası olan binada ilk etapta sökümler yapılacak. Daha sonra da bina yıkılacak. Düzce Belediyesi’de TOKİ işbirliği ile Avni Akyol ve İnönü parklarını birleştirerek Millet Bahçesi yapacak. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu söküm çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

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