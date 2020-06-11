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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ediyo

İHA

– Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler birçok noktada eş zamanlı olarak yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ediyo

– Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler birçok noktada eş zamanlı olarak yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları birçok noktada eşzamanlı olarak devam ediyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yıpranmış yolları tek tek onarıyor. Ekipler çalışmalarına; Beyciler, Uzun Mustafa, Kültür, Aziziye Mahallerinde, Hastane Caddesi, Yeni Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesinde devam ederken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor. Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Düzce Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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