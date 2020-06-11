Gazi Gönül’e geçmiş olsun ziyareti

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– Geçtiğimiz hafta Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden aracın kaza yapması sonucu yaralanan Düzceli asker Şuayip Gönül’e İl Jandarma Komutanı’ndan geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, geçtiğimiz hafta Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden aracın kaza yapması sonucunda yaralanan Düzceli asker Şuayip Gönül’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Gazi Gönül ile kısa süreli sohbet eden protokol üyeleri kahraman askere acil şifalar diledi.

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