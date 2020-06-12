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KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor Yurt dışından getirilen vatandaşlara hizmet verdiler, şimdi öğrencileri bekliyorlar Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı “Yurtlarımızı asıl sahiplerine hazırladık”

İHA

– Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşlar 14 gün boyunca Düzce'de ki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarında konakladı. Bu süreçte 29 ülkeden bin 9 kişi yurtlarda kaldı. Normalleşme süreci ile birlikte yurtlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilerek yaz okulunda öğrencilere hizmet vermek için tüm hazırlıklar yapıldı.

KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor Yurt dışından getirilen vatandaşlara hizmet verdiler, şimdi öğrencileri bekliyorlar Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı “Yurtlarımızı asıl sahiplerine hazırladık”

– Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşlar 14 gün boyunca Düzce’de ki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarında konakladı. Bu süreçte 29 ülkeden bin 9 kişi yurtlarda kaldı. Normalleşme süreci ile birlikte yurtlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilerek yaz okulunda öğrencilere hizmet vermek için tüm hazırlıklar yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt dışından getirilerek Düzce’de ki KYK yurtlarına alınan vatandaşların karantina süreçleri bitmesinin ardından Düzce’den ayrıldılar. Düzce’de ki Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Yurtları’nda konaklayan vatandaşların ardından yurtlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Yeniden öğrencileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan Düzce’de ki yurtlarda korona virüs sürecinde de öğrencilerin eşyalarına hiçbir zarar gelmemesi için tüm dolaplar kilitlendi. Bazı dolaplara ise vidalama yapılarak açılması engellendi.

“Yurtlarımızı asıl sahiplerine hazırladık”
Yurtlarda korona virüs salgını sürecinde kalanlar ve dezenfekte çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “27 Mart ila 22 Mayıs arasında malum pandemi süreci ile alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarımızın Düzce’de ki Necla Pekolcay ve Raziye Begüm yurtlarımızda bu tarihler arasında toplamda bin 9 misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz 29 ülkeden ilimize geldiler. Bu süreçte AFAD, Kızılay ve Valiliğimiz koordinesinde çalışmalar yaptık. Bizde bakanlık olarak bakanlığımızın imkanlarını sunmuş olduk. Yurtlarımızın artık pandemi sürecinden çıkıp gerekli iş ve işlemleri yaparak asıl sahipleri olan öğrencilerimize hazırlamaya başladık. Pandemi sürecinden sonra dezenfektan temizlik bir takım bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bazılarında devam ediyor. Öğrencilerimizin bir kısmı burada kalan eşyalarını almaya geldiler ve teslim etmeye devam ediyoruz. Yaz okulu olacak Düzce Üniversitesi’nin belirlediği bir tarih var. Bakanlığımızın ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda bazı yurtlarımızı açıp yaz okullarında öğrenim görecek öğrencilerimiz için hazırlık aşamasındayız” diye konuştu.

Yurtlar açıldığında hijyen ve mesafe kuralı uygulanacak
Yaz okullarının açılması ile birlikte yurtlarda önlemler alacaklarını da belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı "Birincisi hijyen ve mesafe kuralı çok önemli. Öğrencilerimizin oda paylaşımlarını bu mesafe kuralına riayet ederek yapacağız. Öncelikle öğrencilerimizi yurtlarımıza almaya başladıktan itibaren dezenfekten el temizliği ve mesafe kurallarına riayet edeceğiz. Kullanılan yatakların bir çoğunu belli derecelerde yıkamış ve hazırlamış bulunuyoruz. Onlar geldikten sonra da Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu bütün tedbirleri burada uygulayacağız” dedi.

“Eşyalarımı bıraktığım gibi aldım”
Korona virüs salgını öncesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri olan Rabia Kara’da eşyalarını yurttan gelip alan öğrencilerden birisi oldu. Eşyalarının çok iyi korunduğunu dile getiren Kara, “Uzaktan eğitim devam ettiği için evde ödevlerle derslerle uğraştık. Ama tabi dışarı çıkamamak biraz bunalttı bizi. Eşyalarım bıraktığım gibiydi. Dolabım yatağımın altı bıraktığım gibiydi. Bıraktığım gibi hiçbir eksik eşyam olmadan aldım” ifadelerinde bulundu.
Yurtların bahçelerinde de gerekli düzenlemeler alınırken, oturma alanlarında da sosyal mesafe ayarları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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