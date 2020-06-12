Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu 5 kişi göz altına alındı 12 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi

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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce ve İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Düzce Merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsa uyuşturucu madde getirdiği tespiti yapılan şüpheli 1 şahıs ise İstanbul ilinde yapılan operasyon neticesinde yakalanarak Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. Şahıslardan 25 fişek halinde 12 gram Metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

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