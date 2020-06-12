Sahte parayla alışverişe 2 gözaltı

– Düzce’de polis ekipleri, sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Düzce’de ikamet edip 6 ayrı iş yerine 200 TL’lik banknotlar halinde sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabancı ile bu tabancalara ait 19 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri adli işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.