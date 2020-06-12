Sahte parayla alışverişe 2 gözaltı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de polis ekipleri, sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Düzce’de ikamet edip 6 ayrı iş yerine 200 TL’lik banknotlar halinde sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabancı ile bu tabancalara ait 19 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri adli işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.