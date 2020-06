Okuma bayramında öğrencilerini yalnız bırakmadı, belgelerini evlerinde verdi Hazırladığı başarı belgelerini ve okuma belgelerini yürüyerek öğrencilerine verdi

– Korona virüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilince öğretmenler uzaktan eğitim ile öğrencilerine eğitim vermeye çalıştı. Düzce’de de ilkokul öğretmeni uzaktan takip ettiği 1. sınıf öğrencilerinin okuma videolarının ardından harekete geçerek okuma bayramı düzenledi. Öğrencilerini tek tek evlerinde ziyaret eden öğretmen hem öğrencileri ile hasret giderdi hem de hazırladığı okuma ve başarı belgelerini ile hazırladığı hediyeleri öğrencilerine verirken uzaktan verdiği ödevlerde öğrencilerine yardımcı olan ailelerine de teşekkür belgelerini verdi. Öğretmenlerini karşılarında gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Bazı veliler ise gözyaşlarını tutamadı.

Korona virüs salgını ile birlikte eğitime ara verildi. Bu süreçte de öğretmenler öğrencilerine uzaktan eğitim vererek yıl içinde öğrettiklerini devam ettirmeye çalıştılar. Pandemi süresince Düzce’de ilkokul 1. sınıf öğretmeni Nursel Yıldır’da öğrencilerine uzaktan eğitim vererek okuma ve yazmalarını sağlamaya çeşitli etkinlikler ile öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerini sağladı. Öğrencilerin evde yaptığı ödevleri ise velilerine video ile çektirerek her akşam kendisine atmalarını isteyen Nursel Yıldır böylece öğrencilerini günlük olarak takip etti. Öğrencilerinin okuma videolarının gönderilmesi ile birlikte de okuma bayramı yapmaya karar veren Nursel Yıldır, evinde başarı ve okuma belgesi ile hediyeler hazırladı. Velilerin de bu süreçte çok emek verdiğini dile getiren Nursel Yıldır, verdikleri emek için velilere de teşekkür belgesi hazırladı. Hazırladığı belgeleri ise öğrencilerinin evlerini yürüyerek tek tek dolaşıp verdi.

Öğretmenlerini karşılarında gören öğrenciler hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı. Bazı öğrenciler hazırladıkları hediyeleri öğretmenlerine verdi. Ayrıca minik öğrenciler, öğretmenlerine evlerinde ezberledikleri şiirleri okuyarak, evde çalıştıklarını da gösterdiler. Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten öğrenciler, karşılarında öğretmenlerini görmekten dolayı şaşkın olduklarını belirterek, mutlu olduklarını söylediler. Bazı öğrenci velileri ise çocuklarının öğretmenlerini elinde belge ile görünce duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadılar. Öğretmeni karşısında görünce duygularına hakim olamayan öğrenci annesi Emine Ateş, “Öğretmenimiz çok güzel bir sürpriz yaptı bende gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok duygulandım. Oğlumu okurken gördükçe çok mutlu oluyorum. Çabuk okumayı söktüler. Öğretmenimizde çok ilgilendi. Teşekkür ederiz hocamıza. Oğlum Yusuf’ta okumayı seviyor, kitap okumayı seviyor. Genellikle de kitap okuyor” diye konuştu.

Okuma bayramı dolayısıyla öğrencilerini tek tek gezerek okuma belgelerini ve hediyelerini veren ilkokul öğretmeni Nursel Yıldır ise, “Bugün okuma bayramımızdı. 1 yıl boyunca çok çalıştık, çok yorulduk. Çocuklardan uzaktan eğitim süresince uzun zaman ayrı kaldım. Okuma bayramı için şiirler, şarkılar okudular bana gönderdiler. Onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemedim. Başarı belgesi, okuma bayramı belgesi hazırladım onlara. Kitap hediye ettim. Velilerimizde bana çok katkı sağladılar. Yalnız bırakmadılar. Onlara da teşekkür belgelerini getirdim. Öğrencilerimiz mutluluğuna ortak olmak için evlerine kadar geldim. Öğrencilerim uzaktan eğitimle de olsa ilkokul 2. sınıf seviyesinde okuyabiliyorlar. Onları uzaktan da olsa hiç yalnız bırakmadım. Her an okuyor musun, kitap okuyun diyerek teşvik ettim. Köyde yaşamaları da onlar için büyük şans. Bağda, bahçede her yerde kitap okuyun bana fotoğraf ve video gönderiyorlar. Bu şekilde başarı da geldi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.