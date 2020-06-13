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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı İl Genel Meclisi’ne veda ziyaretinde bulundu

İHA

Vali Dağlı İl Genel Meclisi’ne veda ziyaretinde bulundu

– Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği’nden Samsun Valiliği görevine atanan Dr. Zülkif Dağlı, İl Genel Meclis üyelerine veda ziyaretinde bulundu.
Son çıkan valiler kararnamesi ile Düzce Valisi iken Samsun Valiliği’ne atanan Dr. Zülkif Dağlı, veda ziyaretlerine devam ediyor. Vali Dağlı Düzce İl Özel İdaresi’ni ziyaret ederek burada Genel Sekreter Mehmet Hayri Şen, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Düzce’de görev yaptığı süre zarfında İl Genel Meclisi üyeleri ile uyum içerisinde güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Vali Dağlı, üyelerle vedalaştı. Ziyaretinden ardından Vali Dr. Zülkif Dağlı, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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