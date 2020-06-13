Düzce’de Gençlik Merkezi bireysel kullanıma açıldı

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– Korona virüs salgını sonrasında kapatılan Düzce Gençlik Merkezi, Normalleşme süreci kapsamında bireysel kullanıma açıldı. Gençler, merkeze giderek sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak faaliyetlerden yararlanmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile kapatılan Düzce Gençlik Merkezi bireysel kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran itibari ile başlattığı normalleşme süreci kapsamında Düzce Gençlik Merkezi’de tüm önlemleri ve tedbirlerini aldı. Merkezin kütüphanesinde, oturma alanlarında sosyal mesafe kuralları uygulandı. Fiziksel mesafeye uygun alanlar oluşturuldu. Gençlerin kullanımında olan faaliyet odalarına dezenfektenler yerleştirildi. Ayrıca, merkez belirli saat aralığında da temizlenerek bireysel olarak gençlerin hizmetine sunuldu.

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