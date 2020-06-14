Cumayeri’nde toplum sağlığı merkezine inceleme

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– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumayeri’nde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Korona virüs salgınının ardından normalleşme sürecinin başlatılması ile birlikte hastaneler ve toplum sağlığı merkezlerine başvuruların artmasının ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumayeri’nde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez yönetimi ve doktorlarla bir araya gelen Yılmaz, salgın sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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