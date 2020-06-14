Kaynaşlı’da yeni oturma grupları yapıldı

– Kaynaşlı Belediyesi ilçede düzenleme çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe de çocuk parklarında ve bazı noktalarda eksik olan oturma grupları için talimat veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yeni grupların monteleme çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Başkan Şahin yaptığı açıklamada: “ Yeni oturma gruplarının kurulumunu tamamlıyoruz. Çocuk parklarına ve belirlenen yerlere ağaç aksamlı açık ve kapalı olmak üzere bankları monte edeceğiz” dedi.

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