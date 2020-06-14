Kamyonetle çarpışan otomobil, bahçeye daldı: 2 yaralı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, kamyonetle çarpışıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. <br>Kaza, öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ile İnkılap Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Muhammet Ali Akkoyunlu'nun kullandığı 81 DY 997 plakalı kamyonet ile çarpışan Kenan Ak yönetimindeki 14 LB 080 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine daldı. Kazada sürücü Kenan Ak ve otomobildeki Nurşen Ak yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-06-14 15:49:39<br>

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